Помогите решить пожалуйста))) В классе 10 мальчиков и 10 девочек.Сколько существует способов розсадить их парами так,что в каждой паре были мальчик и девочка?
Алгебра
Помогите решить пожалуйста))) В классе 10 мальчиков и 10 девочек.Сколько существует способов розсадить их парами так,что в каждой паре были мальчик и девочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему только 1 вариант
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Из перечисленных животных и растений составте пищевую цепь лесного... - белка -гадюка -гусеница -волк -чайка -ёж -жук -растения -...
Математика
В одном четырехугольнике проведи 1 отрезок так,чтобы получилось 3 четырехугольника.Проведи в другом четырехугольнике 2 отрезка так,чтобы получилось...
Математика