Помогите решить пожалуйста))) В классе 10 мальчиков и 10 девочек.Сколько существует способов розсадить их парами так,что в каждой паре были мальчик и девочка?

Алгебра

Помогите решить пожалуйста))) В классе 10 мальчиков и 10 девочек.Сколько существует способов розсадить их парами так,что в каждой паре были мальчик и девочка?

Автор: Гость