Помогите!! Распишете!! 1/2^-5*4^-2+1/9*3^2
Алгебра
Помогите!! Распишете!! 1/2^-5*4^-2+1/9*3^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^5 * 1/4^2 + 1/9 * 3^2 32 * 1/16 + 1/9 * 9 32/16 + 9/9 2 + 1 = 3 Ответ: 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нашли 400 кг металла в первый день нашли 75 кг что составило 9/8 от третьего дня сколько нашли в третий день, дам 50 баллов
Алгебра
Помогите решить пожалуйста))) В классе 10 мальчиков и 10 девочек.Сколько существует способов розсадить их парами так,что в каждой паре были мальч...
Русский язык