Помогите!! Распишете!! 1/2^-5*4^-2+1/9*3^2

Алгебра
Помогите!! Распишете!! 1/2^-5*4^-2+1/9*3^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^5 * 1/4^2 + 1/9 * 3^2 32 * 1/16 + 1/9 * 9 32/16 + 9/9 2 + 1 = 3 Ответ: 3
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