Стороны правильного треугольника ABC равны 8. Найдите скалярное произведение векторов AB и AC.

Геометрия
Стороны правильного треугольника ABC равны 8. Найдите скалярное произведение векторов AB и AC.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скалярное произведение векторов равно произведению их модулей, умноженному на косинус угла между ними. Правильный треугольник - равносторонний, т.е. все стороны нашего треугольника одинаковые и равны 8, углы тоже одинаковые и равны 60 градусов, поэтому нужное нам произведение равно 8·8·cos 60°=64·1/2=32
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