Юні конструктори збудували вітряк,який за годину перемелює 140кг зерна.Після двох ??один роботи вітряка залишилось перемолоти 136 кг зерна.Скільки кілограмів зерна потрібно було змолоти?

Математика

Юні конструктори збудували вітряк,який за годину перемелює 140кг зерна.Після двох ??один роботи вітряка залишилось перемолоти 136 кг зерна.Скільки кілограмів зерна потрібно було змолоти?

Автор: Гость