Помогите пожалуйста описать человека (имя, возраст, где живёт, рост, полный или худой, высокий или низкий.) на английском языке.

Английский язык
Помогите пожалуйста описать человека (имя, возраст, где живёт, рост, полный или худой, высокий или низкий.) на английском языке.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А какого человека вам надо описать? вы лучше опишите на русском человека
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Основания трапеции равны 12и34.Найдите больший из отрезков на которые делит средню?? линию этой трапеции одна из ее диагоналей.
Ответить
Русский язык
Петли, полёт, скамья, ругаться, блистающий, молодая, дядя, льёт, люстра, съели. Буквы Е, Ё, Я, Ю обозначают два звука: А) в 6 словах Б) 5 слов...
Ответить
Математика
Приведите пример двух чисел с одинаковыми знаками,сумма которых равна: 1)3 (2)-20 (3)0,1 (4)-1
Ответить
Другие предметы
Сочинение на тему Чтоб стать знаменитым что надо?
Ответить
Математика
Найдите площадь круга, считая пи равным 22/7 если : а) его радиус R = 6 см б) его диаме??р D = 14 дм Прошууууу
Ответить