Помогите пожалуйста описать человека (имя, возраст, где живёт, рост, полный или худой, высокий или низкий.) на английском языке.
Английский язык
Помогите пожалуйста описать человека (имя, возраст, где живёт, рост, полный или худой, высокий или низкий.) на английском языке.
Ответ(ы):
Гость:
А какого человека вам надо описать? вы лучше опишите на русском человека
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