Найдите площадь круга, считая пи равным 22/7 если : а) его радиус R = 6 см б) его диаме??р D = 14 дм Прошууууу
Математика
Найдите площадь круга, считая пи равным 22/7 если : а) его радиус R = 6 см б) его диаме??р D = 14 дм Прошууууу
Ответ(ы):
Гость:
S=Пr2 а)S=22/7х6х6=113целых 1/7 б)d=14:2=7(см)-радиус S=22/7х7х7=154
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Литература
СТИХ ОПРЯТНЕЙ МОДНОГО ПАРКЕТА .ВОПРОС С ЧЕМ В СТИХАХ СРАВНИВАЕТСЯ ЗАМЕРЗШАЯ РЕКА.??НАЕТЕ ЛИ ВЫ .КАК БЛЕСТИТ ПАРКЕТ. МОЖНО ЛИ ЧИТАЯ СТИХОТВОРЕНИЕ УС...
Другие предметы
Математика