Найдите площадь круга, считая пи равным 22/7 если : а) его радиус R = 6 см б) его диаме??р D = 14 дм Прошууууу

Математика

Найдите площадь круга, считая пи равным 22/7 если : а) его радиус R = 6 см б) его диаме??р D = 14 дм Прошууууу

Автор: Гость