СТИХ ОПРЯТНЕЙ МОДНОГО ПАРКЕТА .ВОПРОС С ЧЕМ В СТИХАХ СРАВНИВАЕТСЯ ЗАМЕРЗШАЯ РЕКА.??НАЕТЕ ЛИ ВЫ .КАК БЛЕСТИТ ПАРКЕТ. МОЖНО ЛИ ЧИТАЯ СТИХОТВОРЕНИЕ УСЛЫШАТЬ ЗВУКИ КОНЬКОВ РЕЖУЩИХ ЛЕД .ПЕРЕЧИТЫВАЯ СТРОКИ РИСУЮЩИЕ ЗАБАВНУЮСИТУАЦИЮ.О...
Литература
СТИХ ОПРЯТНЕЙ МОДНОГО ПАРКЕТА .ВОПРОС С ЧЕМ В СТИХАХ СРАВНИВАЕТСЯ ЗАМЕРЗШАЯ РЕКА.??НАЕТЕ ЛИ ВЫ .КАК БЛЕСТИТ ПАРКЕТ. МОЖНО ЛИ ЧИТАЯ СТИХОТВОРЕНИЕ УСЛЫШАТЬ ЗВУКИ КОНЬКОВ РЕЖУЩИХ ЛЕД .ПЕРЕЧИТЫВАЯ СТРОКИ РИСУЮЩИЕ ЗАБАВНУЮСИТУАЦИЮ.ОПИШИТЕ ЕЁ.
Ответ(ы):
Гость:
Александр Сергеевич Пушкин Опрятней модного паркета опрятней модного паркета блистает речка, льдом одета мальчишек радостный народ Коньками звучно режет лед на красных лапках гусь тяжёлый задумав плыть по лону вод ступает бережно на лед скользит и падает;весёлый мелькает, вьётся первый снег Звездами падая на брег
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