СТИХ ОПРЯТНЕЙ МОДНОГО ПАРКЕТА .ВОПРОС С ЧЕМ В СТИХАХ СРАВНИВАЕТСЯ ЗАМЕРЗШАЯ РЕКА.??НАЕТЕ ЛИ ВЫ .КАК БЛЕСТИТ ПАРКЕТ. МОЖНО ЛИ ЧИТАЯ СТИХОТВОРЕНИЕ УСЛЫШАТЬ ЗВУКИ КОНЬКОВ РЕЖУЩИХ ЛЕД .ПЕРЕЧИТЫВАЯ СТРОКИ РИСУЮЩИЕ ЗАБАВНУЮСИТУАЦИЮ.О...

Литература

СТИХ ОПРЯТНЕЙ МОДНОГО ПАРКЕТА .ВОПРОС С ЧЕМ В СТИХАХ СРАВНИВАЕТСЯ ЗАМЕРЗШАЯ РЕКА.??НАЕТЕ ЛИ ВЫ .КАК БЛЕСТИТ ПАРКЕТ. МОЖНО ЛИ ЧИТАЯ СТИХОТВОРЕНИЕ УСЛЫШАТЬ ЗВУКИ КОНЬКОВ РЕЖУЩИХ ЛЕД .ПЕРЕЧИТЫВАЯ СТРОКИ РИСУЮЩИЕ ЗАБАВНУЮСИТУАЦИЮ.ОПИШИТЕ ЕЁ.

Автор: Гость