Приведите пример двух чисел с одинаковыми знаками,сумма которых равна: 1)3 (2)-20 (3)0,1 (4)-1

Математика
Приведите пример двух чисел с одинаковыми знаками,сумма которых равна: 1)3 (2)-20 (3)0,1 (4)-1
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