Приведите пример двух чисел с одинаковыми знаками,сумма которых равна: 1)3 (2)-20 (3)0,1 (4)-1

Математика

Приведите пример двух чисел с одинаковыми знаками,сумма которых равна: 1)3 (2)-20 (3)0,1 (4)-1

Автор: Гость