Петли, полёт, скамья, ругаться, блистающий, молодая, дядя, льёт, люстра, съели. Буквы Е, Ё, Я, Ю обозначают два звука: А) в 6 словах Б) 5 словах В) 4 словах Г) 7 словах

Русский язык
Петли, полёт, скамья, ругаться, блистающий, молодая, дядя, льёт, люстра, съели. Буквы Е, Ё, Я, Ю обозначают два звука: А) в 6 словах Б) 5 словах В) 4 словах Г) 7 словах
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Б ответ легко плиз поставьте правельно
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