Иван Иванович отправился из дома на озеро Медвежье ловить рыбу.Три часа он ехал на поезде со скоростью 75км/ч, потом 2 часа шёл по лесу со скоростью 4 км/ч.Какой путь проделал Иван Иванович от дома до озера?

Математика
Иван Иванович отправился из дома на озеро Медвежье ловить рыбу.Три часа он ехал на поезде со скоростью 75км/ч, потом 2 часа шёл по лесу со скоростью 4 км/ч.Какой путь проделал Иван Иванович от дома до озера?
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Рассчитывается по формуле s = v * t
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