Иван Иванович отправился из дома на озеро Медвежье ловить рыбу.Три часа он ехал на поезде со скоростью 75км/ч, потом 2 часа шёл по лесу со скоростью 4 км/ч.Какой путь проделал Иван Иванович от дома до озера?
Математика
Иван Иванович отправился из дома на озеро Медвежье ловить рыбу.Три часа он ехал на поезде со скоростью 75км/ч, потом 2 часа шёл по лесу со скоростью 4 км/ч.Какой путь проделал Иван Иванович от дома до озера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассчитывается по формуле s = v * t
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чтобы сделать кормушки для птиц , Ваня выпил 4 дощечки , а вася на 2 больше .сколько дощечек выпил вася ?
Математика
Построй отрезок СД произвольной длины. Измерь и запиши его длину. подели отрезок пополам, используй алгоритм. Запиши, чему равна длина половины отр...
Английский язык