Иван Иванович отправился из дома на озеро Медвежье ловить рыбу.Три часа он ехал на поезде со скоростью 75км/ч, потом 2 часа шёл по лесу со скоростью 4 км/ч.Какой путь проделал Иван Иванович от дома до озера?

Математика

Иван Иванович отправился из дома на озеро Медвежье ловить рыбу.Три часа он ехал на поезде со скоростью 75км/ч, потом 2 часа шёл по лесу со скоростью 4 км/ч.Какой путь проделал Иван Иванович от дома до озера?

Автор: Гость