Реши задачу с помощью вычитания. Для школ закупили 30 компьютеров.Сколько школ пол??чили компьютеры, если в каждую отвезли по 10 штут

Математика

Реши задачу с помощью вычитания. Для школ закупили 30 компьютеров.Сколько школ пол??чили компьютеры, если в каждую отвезли по 10 штут

Автор: Гость