Реши задачу с помощью вычитания. Для школ закупили 30 компьютеров.Сколько школ пол??чили компьютеры, если в каждую отвезли по 10 штут

Математика
Реши задачу с помощью вычитания. Для школ закупили 30 компьютеров.Сколько школ пол??чили компьютеры, если в каждую отвезли по 10 штут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30-10 = 20 осталось ( 10 комрьютеров отвезли в 1 школу) 2) 20 - 10 =10 осталось(2 школа) ответ: 3 школы, закупили компьютеров
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