Из 150 кг винограда получают 100 л вина . СКОЛЬКО КГ НЕОБХОДИМО ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ 1000Л ВИ??А.СКОЛЬКО ВИНА ПОЛУЧИТЬСЯ ИЗ 30 КГ ВИНОГРАДА

Математика

Из 150 кг винограда получают 100 л вина . СКОЛЬКО КГ НЕОБХОДИМО ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ 1000Л ВИ??А.СКОЛЬКО ВИНА ПОЛУЧИТЬСЯ ИЗ 30 КГ ВИНОГРАДА

Автор: Гость