Из 150 кг винограда получают 100 л вина . СКОЛЬКО КГ НЕОБХОДИМО ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ 1000Л ВИ??А.СКОЛЬКО ВИНА ПОЛУЧИТЬСЯ ИЗ 30 КГ ВИНОГРАДА
Математика
Из 150 кг винограда получают 100 л вина . СКОЛЬКО КГ НЕОБХОДИМО ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ 1000Л ВИ??А.СКОЛЬКО ВИНА ПОЛУЧИТЬСЯ ИЗ 30 КГ ВИНОГРАДА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150=100 значит 15=1 1000л.×15=15000кг 30кг=2л
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