Из 2 ух клубков ниток связали 3 шапочки .Сколько шапочек можно связать из 10 таких же клубков

Математика

Из 2 ух клубков ниток связали 3 шапочки .Сколько шапочек можно связать из 10 таких же клубков

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