Из 2 ух клубков ниток связали 3 шапочки .Сколько шапочек можно связать из 10 таких же клубков

Математика
Из 2 ух клубков ниток связали 3 шапочки .Сколько шапочек можно связать из 10 таких же клубков
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из 10 клубков можно связать 15 шапочек
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