В саду посадили 7 кустов крыжовника 9 кустов смородины,а малины столько же сколько крыжовника и смородины вместе.сколько кустов малины посадили?

Математика

В саду посадили 7 кустов крыжовника 9 кустов смородины,а малины столько же сколько крыжовника и смородины вместе.сколько кустов малины посадили?

Автор: Гость