В саду посадили 7 кустов крыжовника 9 кустов смородины,а малины столько же сколько крыжовника и смородины вместе.сколько кустов малины посадили?
Математика
В саду посадили 7 кустов крыжовника 9 кустов смородины,а малины столько же сколько крыжовника и смородины вместе.сколько кустов малины посадили?
Ответ(ы):
Гость:
1) 7+9=16 (к)малины посадили Ответ: 16 кустов.
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