Найдите площадь круга,радиус которого равен 8 см. Число p округлите до десятых

Математика
Найдите площадь круга,радиус которого равен 8 см. Число p округлите до десятых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S = pr² = 3.2 * 8² = 204.8
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