Найдите площадь круга,радиус которого равен 8 см. Число p округлите до десятых
Математика
Найдите площадь круга,радиус которого равен 8 см. Число p округлите до десятых
Ответ(ы):
Гость:
S = pr² = 3.2 * 8² = 204.8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В саду посадили 7 кустов крыжовника 9 кустов смородины,а малины столько же сколько крыжовника и смородины вместе.сколько кустов малины посадили?
Информатика
1)какие вы можете назвать примеры моделирования в различных областях деятельност??? 2)может ли объект иметь несколько моделей? если да то приведи...
Русский язык