Из 20 м ткани сшили 6 платьев.сколько метров ткани осталось,если на каждое платье пошло по 3 метра ткани

Математика
Из 20 м ткани сшили 6 платьев.сколько метров ткани осталось,если на каждое платье пошло по 3 метра ткани
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*3=18 (м) израсходовали всего. 20-18=2(м) Ответ: 2 метра ткани осталось.
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