Из 20 м ткани сшили 6 платьев.сколько метров ткани осталось,если на каждое платье пошло по 3 метра ткани

Математика

Из 20 м ткани сшили 6 платьев.сколько метров ткани осталось,если на каждое платье пошло по 3 метра ткани

Автор: Гость