1 Какие притоки есть у чёрного моря? 2 В каком напровлени текут их воды? 3 Какие го??ода стоят на берегах волги?
Окружающий мир
1 Какие притоки есть у чёрного моря? 2 В каком напровлени текут их воды? 3 Какие го??ода стоят на берегах волги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Днепр, Десна, Сочи, Псоу, Мзымта, Сейм и т.д. 2.Река Кубань втекает в Азовское море.Темрюкский залив 3. Астрахань 2. Ахтубинск 3. Балаково 7. Волгоград 52. Тверь (Тверская область) 53. Тетюши (Республика Татарстан) 54. Тольятти (Самарская область) 55. Тутаев (Ярославская область) 56. Углич (Ярославская область) 57. Ульяновск (Ульяновская область) 58. Хаджи-Тархан или Аждархан (средневековый город Золотой Орды) 59. Хвалынск (Саратовская область) 60. Чебоксары (Республика Чувашия) 61. Чкаловск (Нижегородская область) 62. Энгельс (Саратовская область) 63. Юрьевец (Ивановская область) 64. Ярославль (Ярославская область)
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