С одного дерева собрали 13 кг слив , а с другого- на 6 кг меньше . сколько всего килограмов слив собрали с двух деревьев?

Математика

С одного дерева собрали 13 кг слив , а с другого- на 6 кг меньше . сколько всего килограмов слив собрали с двух деревьев?

Автор: Гость