Вышел Звездной ночью ослик Найди в каждом предложении слова написание которых на??о проверить
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Вышел Звездной ночью ослик Найди в каждом предложении слова написание которых на??о проверить
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Вышел (шел) звездной (звезда) ночью (склонение)
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