Морфологический разбор слова "тоньше" (прилагательное)
Русский язык
Морфологический разбор слова "тоньше" (прилагательное)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоньше I . имя прилаг.т.к. обозначает признак предмета по качеству 2. Н,Ф, ТОнкий постоянные признаки а) качественный разряд б) Сравнительная непостоянные признаки : а) краткая форма б) ----- в)мн.ч. г) И.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
1 Какие притоки есть у чёрного моря? 2 В каком напровлени текут их воды? 3 Какие го??ода стоят на берегах волги?
Русский язык
Математика
С одного дерева собрали 13 кг слив , а с другого- на 6 кг меньше . сколько всего килограмов слив собрали с двух деревьев?