Морфологический разбор слова "тоньше" (прилагательное)

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Тоньше I . имя прилаг.т.к. обозначает признак предмета по качеству 2. Н,Ф, ТОнкий постоянные признаки а) качественный разряд б) Сравнительная непостоянные признаки : а) краткая форма б) ----- в)мн.ч. г) И.п.