Из 24 м ситца сшили 8 одинаковых халатов. Сколько таких халатов можно сшить из 15 м ситца? МОЖНО ПОЛНУЮ ЗАДАЧУ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО

Математика

Из 24 м ситца сшили 8 одинаковых халатов. Сколько таких халатов можно сшить из 15 м ситца? МОЖНО ПОЛНУЮ ЗАДАЧУ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО

Автор: Гость