Из 24 м ситца сшили 8 одинаковых халатов. Сколько таких халатов можно сшить из 15 м ситца? МОЖНО ПОЛНУЮ ЗАДАЧУ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО

Математика
Из 24 м ситца сшили 8 одинаковых халатов. Сколько таких халатов можно сшить из 15 м ситца? МОЖНО ПОЛНУЮ ЗАДАЧУ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 м 8 халатов  Отсюда стрелку на 24 м 15 метров - ? халатов Решение: 1) 24 : 8 = 3(м) идёт на 1 халат 2) 15 : 3 = 5 (халатов) Ответ: 5 халатов можно сшить из 15 м ситца.
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