Мне только постройте схему сложного предложения даю 60 баллов ; лучший ответ и спасибо

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Сложное предложение в этом тексте #3 : Дверь распахнулась, и в подвал ввалился комбат, старший лейтенант Рябченко. Вот схема : |_____ _____, _ _ _____ _____ _____, _____ _____ _____. Сущ. гл., союз предл. сущ. гл. сущ., прил. сущ. сущ.