Твір на тему ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 20 балов

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Історія українського народу дуже давня і розповідає про основу рису українців – любов до свободи та волі. Вона знайшла своє відображення не тільки в історичних документах, а й у піснях та художніх творах. Українці – це дуже старий та відомий народ, їх предками були відомі трипільці, які залишили свій незабутній відбиток в українській культурі та розвитку. Потім прийшли часи Київської Русі, тоді на Україні з’явилися князі та, звичний для того часу, державний устрій. Далі настала ера козацтва, про неї слід говорити окремо, адже саме в цей період всі інші народи побачили волелюбність трипільських потомків. Навіть Тарас Шевченко у своїй поемі «Гайдамаки» зміг відтворити весь героїзм козаків та їх ідей. Він описав багато тогочасних відомих людей, ватажків куренів та інших. Зокрема, Богдана Хмельницького, Максима Кривоноса, Байду Вишневецького. Опісля почався сумний період буття українського народу. Всі його особливості дуже чітко описані в історичному романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Далі почалися гнітючі часи під управлінням Російської імперії, проте другого дихання українській культурі надала революції 1905-го та 1917-го років. Особливу роль у переданні історії, з покоління в покоління, послужила українська народна пісня. У них відображено і кохання, і соціально-побутове життя, і військова звитяга. Особливо багато пісень історичного змісту було написано за часів козацтва. Тоді були автори-виконавці, кобзарі та бандуристи, які мандрували світом та оспівували подвиги відомих українських військових ватажків. В одному з творів, описуючому часи України під гнітом фашистської Німеччини, німецьким офіцером була сказана фраза: «Українці сильні, бо вони знають свою історію, вони знають своїх героїв і тому ніколи не підкоряться. Єдиний спосіб отримати над ними перемогу – це вбити їхню національну свідомість». Тому, має бути зрозумілим, що знання історії нації є дуже важливою зброєю, якою повинен володіти кожен українець.