Почему Дубровский и Троекуров поссорились? Роман Пушкина "Дубровский"
Литература
Почему Дубровский и Троекуров поссорились? Роман Пушкина "Дубровский"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троекуров хотел, чтобы Владимир Дубровский и Мария Троекурова поеенились. А Дубровский был против. из-за этого прекратилась дружба
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