Помогите решить задачу,пожалуйста. Не уравнением! В двух залах кинотеатра 460 мест. Сколько мест в большом зале,если в нем в 3 раза больше мест,чем в малом?
Математика
Помогите решить задачу,пожалуйста. Не уравнением! В двух залах кинотеатра 460 мест. Сколько мест в большом зале,если в нем в 3 раза больше мест,чем в малом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
460:4=115-1/4 115*3=345-3/4-в большом зале
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Выпишите сначала сочетания с числительными с мягким знаком на конце затем с мягким знаком в середине . Используйте грамматический справочник . 7 дн...
Қазақ тiлi
Сочинение на казахском языке ( более 100 слов) на тему "Егер де мен ... болсам" ұстаз ??ұрылысшы шекарашы өрт сөндіруші