Помогите решить задачу,пожалуйста. Не уравнением! В двух залах кинотеатра 460 мест. Сколько мест в большом зале,если в нем в 3 раза больше мест,чем в малом?

Математика
Помогите решить задачу,пожалуйста. Не уравнением! В двух залах кинотеатра 460 мест. Сколько мест в большом зале,если в нем в 3 раза больше мест,чем в малом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
460:4=115-1/4 115*3=345-3/4-в большом зале
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