Помогите решить задачу,пожалуйста. Не уравнением! В двух залах кинотеатра 460 мест. Сколько мест в большом зале,если в нем в 3 раза больше мест,чем в малом?

Математика

Помогите решить задачу,пожалуйста. Не уравнением! В двух залах кинотеатра 460 мест. Сколько мест в большом зале,если в нем в 3 раза больше мест,чем в малом?

Автор: Гость