Цитатный план Храбрый Портяжка

Гость: Гость:

1."Жил да был один портной." 2." Портной по очереди открыл все баночки и понюхал их содержимое" 3." На запах варенья вскоре слетелись мухи." 4." Смастерил он себе кожаный ремень с надписью: ОДНИМ МАХОМ СЕМЕРЫХ ПОБИВАХОМ." 5." Великан прочел надпись и подумал, что портной убил семерых человек. " 6." Но уж если ты такой силач, помоги мне поднять это дерево, - сказал великан, показав на огромный дуб." 7." Портняжка быстренько соскочил с дерева, схватился за ветки и притворился будто он нес дерево вместе с великаном" 8." Великан попробовал прыгнуть, да одной ногой запутался в ветвях." 9." Новость о том, как храбрый портняжка поймал страшного великана моментально разнеслась по всему свету. "