Из 9 одинаковых колец одно фальшивое . оно тяжелее других . ск-ко взвейшиваний пона??ится на чашечных весах без гирь чтобы найти фальшивое кольцо?
Математика
Из 9 одинаковых колец одно фальшивое . оно тяжелее других . ск-ко взвейшиваний пона??ится на чашечных весах без гирь чтобы найти фальшивое кольцо?
Ответ(ы):
Гость:
Собсна, в 2 как минимум Взвесить по 3 кольца на чаше и они одинаковы - то следует мерить ту кучку, которая осталась. А в ней тоже три кольца. Взвесить любых два, и если они настоящие - то оставшееся фальшивка, а если, на чаше тяжелее, то фальшивка
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