Из бочки взяли 25 литров воды, а затем долили 30 литров, Сколько литров воды было пер??оначально в бочке?
Математика
Из бочки взяли 25 литров воды, а затем долили 30 литров, Сколько литров воды было пер??оначально в бочке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25л....................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Завершите схемы химических уравнений следующих реакций: 1. Na+S→ 2. K+P→ 3. Mg+O₂→ ??асставьте коэффициенты в уравнениях реакций: 1. K+C...
Литература
Почему в преданиях Петровской эпохи в характере повествований народных сказител??й преобладает юмор?