Из бочки взяли 25 литров воды, а затем долили 30 литров, Сколько литров воды было пер??оначально в бочке?

Математика

Из бочки взяли 25 литров воды, а затем долили 30 литров, Сколько литров воды было пер??оначально в бочке?

Автор: Гость