Анализ первого эпизода встречи Гринева и Маши в рассказе Капитанская дочка?

Литература
Анализ первого эпизода встречи Гринева и Маши в рассказе Капитанская дочка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
когда Гринев в первые встретил Марию Миронову, то она была ему неприятна, потому что Швабрин представил ее полной дурочкой.
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