Срочно! Помогите решить уравнение, пожалуйста!
Математика
Срочно! Помогите решить уравнение, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переносим дробь в левую часть уравнения, приравниваем к нулю. Ищем общий знаменатель (х-4)(х+4). Сокращаем . И делим. Все просто ;)
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