Пушистый снег морфологический разбор
Русский язык
Пушистый снег морфологический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушыстый -(пушыстый)-4 слога п(п)-согл.,тв.,зв.,парн., у(у)-гл.,безуд., ш(ш)-согл.,тв.,глух.,парн., ы(и)-гл.,ударн., с(с)-согл.,тв.,глух.,парн., т(т)-согл.,тв.,зв.,парн., ы(ы)-гл.,безуд., й(й)-гл.,безуд., 8б.,8зв.. снег-(снег)-1 слог с(с)-согл.,тв.,зв., н(н)-согл.,тв., е(е)-гл.,ударн., г(г)-согл.,тв.,зв.,парн., 4б.,4зв..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Русский язык