Пожаааааааааалуйста!!!!!!! Номер 130!!!

Русский язык
Пожаааааааааалуйста!!!!!!! Номер 130!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Думаю, второе предложение
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