Пожаааааааааалуйста!!!!!!! Номер 130!!!
Русский язык
Пожаааааааааалуйста!!!!!!! Номер 130!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, второе предложение
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