Составьте 5 предложений на тему поздней осени чтобы сказуемые были выражены при??огательным

Русский язык
Составьте 5 предложений на тему поздней осени чтобы сказуемые были выражены при??огательным
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поздней осенью в лесу сыро.  2. Поздней осенью лес тих и мрачен.  3. Поздней осенью поля голы.  4. Поздней осенью в степи свежо.  5. Поздней осенью в горах ненастно
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