Составьте 5 предложений на тему поздней осени чтобы сказуемые были выражены при??огательным
Русский язык
Составьте 5 предложений на тему поздней осени чтобы сказуемые были выражены при??огательным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поздней осенью в лесу сыро. 2. Поздней осенью лес тих и мрачен. 3. Поздней осенью поля голы. 4. Поздней осенью в степи свежо. 5. Поздней осенью в горах ненастно
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