Надо перевести с немецкого на русский и выполнить задания после текста

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Название текста: дословно "Ничего не происходит, если нет мха". Мхом немцы частенько называют деньги, то есть значение выражения - Если нет денег, ничего не будет или русское "не подмажешь, не поедешь". Сам текст: Если верить статистике, то молодые люди в Германии получают 55 евро карманных денег в месяц. Разумеется, здесь нельзя забывать, что это - среднее значение и величина карманных денег, естественно, зависит от дохода родителей. Если вам выдали карманные деньги, возникает вопрос, на что их потратить. Возможности для этого безграничны и очень индивидуальны. Конечно, многих манят различные варианты проведения досуга как кино, бассейн или дискотеки. Однако, если принять во внимание плату за вход, тогда 55 евро это не так уж и много. К примеру, билет в кино стоит между 4 и 7 евро, вход на дискотеку - от 5 до 10 евро, одноразовый пропуск в бассейн - между 4 и 10 евро. Но еще есть куча разных других способов потратить деньги. Книги, компакт-диски, DVD или карты для мобильного телефона для пополнения баланса. Чтобы у вас появилось представление, я хочу назвать вам здесь несколько цен. Компакт-диск стоит в Германии между 6 и 18 евро, за DVD вы заплатите между 10 и 25 евро. Много молодых людей владеют собственным мобильным телефоном, карты пополнения баланса можно купить от 15 евро и они оплачиваются в большинстве случаев также из собственных карманных денег. Кроме того, имеются тысячи других заманчивых вещей, которые молодые люди хотели бы купить с карманных денег, например, сладости и одежду. Так, и если вы сейчас подсчитаете все эти вещи, то вы, конечно, поймете, что 55 евро не такая уж и большая сумма. Конечно, молодежь пытается добавить что-нибудь к этой сумме и для этого они выполняют маленькие работы. Например: сидят с ребенком по соседству, работают в качестве подсобной рабочей силы в магазинах, разносят газеты или выгуливают собак. Таким образом молодые люди могут подзаработать себе кое-что. Задания: с) 1.b 2.d 3.c 4.e 5.a e) 1. Сколько денег в среднем получает немецкий подросток? Etwa 55 Euro. Примерно 55 евро. 2. От чего зависит, сколько денег получает подросток? Das hängt von dem Einkommen der Eltern ab. Это зависит от зарплаты родителей. 3. Как молодежь тратит эти деньги? Sie geben es für die Kinokarten, Discos, CDs und DVDs, Klamotten aus. Они тратят их на билеты в кино, на дискотеки, компакт-диски и dvd-диски, на "тряпки" ( Klamotten - жаргонное слово для одежды). 4. Как они могут увеличить свои карманные деньги? Sie nehmen Minijobs auf. Они выполняют маленькие работы. 5. Какие работы они могут выполнять? Sie sitzen mit den Kindern der Nachbarn, gehen mit den Hunden spazieren, arbeiten in den Supermärkten. Они сидят с детьми соседей, выгуливают собак, работают в супермарктах. f) Das Einkommen einer Familie hängt von: 1. dem Lohn der Eltern; 2. dem Stipendium der älteren Kinder; 3. der Rente der Großeltern und 4. von dem Nebenjob der Schulkinder ab. Das Einkommen einer Familie - доход одной семьи Der Lohn/das Gehalt der Eltern, wenn sie arbeiten - доход/зарплата родителей, если они работают das Stipendium der älteren Kinder, falls sie schon studieren - стипендия старших детей, если они уже учатся в университете die Rente der Großeltern, wenn sie zusammen mit den Kindern wohnen - пенсия бабушек и дедушек, если они живут вместе с детьми der Nebenjob der Schulkinder, wenn sie einen haben - подработка школьников, если она у них есть.