Пожалуйста помогите срочно !!! Ответить на вопросы по ОБЖ Тестовые задания Тема 1 ??Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» (выберите один правильный вариант) 1.Наше здоровье зависит от образа жизни на: 1) 5...

Окружающий мир

Пожалуйста помогите срочно !!! Ответить на вопросы по ОБЖ Тестовые задания Тема 1 ??Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» (выберите один правильный вариант) 1.Наше здоровье зависит от образа жизни на: 1) 50% 2) 70% 3) 20% 4) 10% 2. Окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство это: 1) биосфера 2) техносфера 3) среда обитания 3. Опасная ситуация это: 1) ситуация, при которой создается возможность возникновения несчастного случая 2) ситуация при которой физические и психические нагрузки достигают максимума, при этом человек теряет способность к адекватным и рациональным поступкам и действиям 4. Биоритмы, периоды колебаний которых находятся в пре¬делах от доли секунды до получаса называются – 1) высокочастотными 2) низкочастотными 3) циркадными 5. Состояние потери активности и способности продолжать какую-либо деятельность называется 1) утомление 2) хроническая усталость 3) стресс 6. Установленный распорядок жизни человека, который включает в себя труд, питание, отдых и сон называется 1) здоровый образ жизни 2) режим дня 3) биологические ритмы 7. Уровень опасности, с которым на данном этапе научного и экономического развития общества можно смириться называется 1) опасность 2) безопасность 3) опасный фактор 8. Рационально организованный, активный способ существования, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды и позволяющий до сохранять физическое, психическое и нравственное здоровье это – 1) режим дня 2) здоровый образ жизни 3) образ жизни

Автор: Гость