Решите уравнение | 3х-1|=0 ; |7х-2|=0;|5х-4|=0;|10х-1|=0
Математика
Решите уравнение | 3х-1|=0 ; |7х-2|=0;|5х-4|=0;|10х-1|=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0+0+0+0=0 ответ=0 0*4=0 4*0=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Пожалуйста помогите срочно !!! Ответить на вопросы по ОБЖ Тестовые задания Тема 1 ??Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» (выб...
Математика
Угол AOB равен 87 градусам.Внутри данного угла проведен луч OC.Найдите градусную меру угла AOC,если угол BOC=52 градуса.
Қазақ тiлi