Красивое кресло . какой падеж?
Русский язык
Красивое кресло . какой падеж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винительный,что?- кресло-отвечает на вопрос что?,в предложении является дополнением
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