Составьте пожалуйста словосочетания с этими словами: Греческий, грецкий, д??оровый, придворный, искусный, искусственный, хозяйский, хозяйственные, жёсткий, жестокий

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Составьте пожалуйста словосочетания с этими словами: Греческий, грецкий, д??оровый, придворный, искусный, искусственный, хозяйский, хозяйственные, жёсткий, жестокий

Автор: Гость