Составьте пожалуйста словосочетания с этими словами: Греческий, грецкий, д??оровый, придворный, искусный, искусственный, хозяйский, хозяйственные, жёсткий, жестокий
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Составьте пожалуйста словосочетания с этими словами: Греческий, грецкий, д??оровый, придворный, искусный, искусственный, хозяйский, хозяйственные, жёсткий, жестокий
Ответ(ы) на вопрос:
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Греческий воин ; грецкий орех ; дворовый футбол ; искусственный интеллект; хозяйский утюг; хозяйственные тапочки ; жесткий диск ; жестокий человек
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