Продолжить предложение.Огород уже вспахали.На нем...

Русский язык
Продолжить предложение.Огород уже вспахали.На нем...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Росли морковь картошка лук редис
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