Продолжить предложение.Огород уже вспахали.На нем...
Русский язык
Продолжить предложение.Огород уже вспахали.На нем...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Росли морковь картошка лук редис
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