ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! Спишите,выставляя пропущенные буквы,раскрывая скобки +расставите (сравнение,олицетворение,метафора)Где есть олицетворение переделайте в метафору)СРОЧНО ПЛИЗ 1)Исчезли юные забавы,как сон,как утренний ту...

Русский язык
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! Спишите,выставляя пропущенные буквы,раскрывая скобки +расставите (сравнение,олицетворение,метафора)Где есть олицетворение переделайте в метафору)СРОЧНО ПЛИЗ 1)Исчезли юные забавы,как сон,как утренний туман.2)Осыпался берёзы лист и,как ковёр,ус(?)лал дорогу.3)А там по нивам на просторе река раскинулась,как море.5)Тёмный ельник снегами,как мехом,опушили седые морозы.6)Я волновался,как кипяток в закрытой кастрюле.7)Только лёгкая грусть,словно дымкой,обволакивала его сердце. 8)Ветер всхлипывал,словно дитя,за углом потемневшего дома.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сравнения: звездой,   как сон,  как утрений туман,   как ковёр, как море, как мехом, как кипяток,  словно дымкой,   словно дитя эпитет седые морозы  P.S. ну у меня за это 4 просто нам тоже это задавали
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