Тест 6. Лексика. Группы слов: профессионализмы, диалектизмы, устаревшие слова, заимствованные слова, фразеологизмы Вариант 1 А1. В каком словосочетании есть профессионализм (профессиональное слово)? □ 1) лисий след □ 2) кух...

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Тест 6. Лексика. Группы слов: профессионализмы, диалектизмы, устаревшие слова, заимствованные слова, фразеологизмы Вариант 1 А1. В каком словосочетании есть профессионализм (профессиональное слово)? □ 1) лисий след □ 2) кухонный нож □ 3) корабельный кок □ 4) морская вода А2. В каком предложении есть диалектизм (диалектное слово)? □ 1) В летний борщ хорошо добавить свекольную ботву. □ 2) По сторонам дороги мелькали хаты с соломенными крышами. □ 3) Рисунки акварелью передают тончайшие оттенки света. □ 4) В марте в лесу появились первые проталины. А3. Какое из устаревших слов является историзмом? □ 1) чело □ 2) ветрило □ 3) очи □ 4) армяк А4. В каком предложении встречается фразеологизм? □ 1) Кузьмич заткнул за пояс рукавицы и вышел из избы. □ 2) С еловой ветки мне на голову упал снег. □ 3) В чистой воде озера хорошо было рыбам. □ 4) Везде мы искали ключи, но они как в воду канули. В1. Из данного предложения выпишите заимствованные слова. Вернувшись в лагерь, мы узнали, что наши коллеги на востоке уже несколько дней блуждают по дикой горной пустыне. С1. Напишите, что вы знаете о роли заимствованных слов в русском языке. Приведите примеры.

Автор: Гость