Какое уравнение не имеет корней а)sinx=0,9. b)logx по основанию 0.9=-1. c)x^3=-0.9. d)0.9^x=-1
Математика
Какое уравнение не имеет корней а)sinx=0,9. b)logx по основанию 0.9=-1. c)x^3=-0.9. d)0.9^x=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) не имеет решений это показательное уравнение и всегда больше нуля
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