Какое уравнение не имеет корней а)sinx=0,9. b)logx по основанию 0.9=-1. c)x^3=-0.9. d)0.9^x=-1

Математика
Какое уравнение не имеет корней а)sinx=0,9. b)logx по основанию 0.9=-1. c)x^3=-0.9. d)0.9^x=-1
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) не имеет решений    это показательное уравнение и всегда больше нуля 
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