Завершите схемы химических уравнений следующих реакций: 1. Na+S→ 2. K+P→ 3. Mg+O₂→ ??асставьте коэффициенты в уравнениях реакций: 1. K+Cl₂→KCI 2. Ba+O₂→ BaO 3. Ag+S→ Ag₂S 4. Al+Cl₂→ AICI 5. P+O₂ →P₂O₅
Химия
Завершите схемы химических уравнений следующих реакций: 1. Na+S→ 2. K+P→ 3. Mg+O₂→ ??асставьте коэффициенты в уравнениях реакций: 1. K+Cl₂→KCI 2. Ba+O₂→ BaO 3. Ag+S→ Ag₂S 4. Al+Cl₂→ AICI 5. P+O₂ →P₂O₅
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na+S=Na₂S 3K+P=K₃P Mg+O₂=MgO₂ 2K+Cl₂=2KCl 2Ba+O₂=2BaO 2Ag+S= Ag₂S 2Al+3Cl₂=AI₂CI₃ 12P+2O₂ →10P₂O₅ Всё)
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