Из чего состоит любой тепловой двигатель

Физика
Из чего состоит любой тепловой двигатель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любой тепловой двигатель (паровые и газовые турбины, двигатели внутреннего сгорания) состоит из трех основных элементов: рабочего тела (это газ), которое совершает работу в двигателе; нагревателя, от которого рабочее тело получает энергию, часть которой затем идет на совершение работы; холодильника, которым является атмосфера или специальные устройства
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