Из чего строение семяни фасоля?

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Растения, зародыши семян которых имеют две семядоли, называют двудольными. Это томаты, картофель, горох, перец, яблоня, дуб и многие другие растения. У фасоли семена крупные, бобовидной формы, одна сторона семени выпуклая, другая – вогнутая, окраска может быть различной: белой, коричневой или пятнистой. Семя фасоли состоит из кожуры и зародыша. На вогнутой стороне семени фасоли виден рубчик – след от семяножки, посредством которой семя соединялось с околоплодником. Рядом с рубчиком в семенной кожуре находится крохотное отверстие – семявход. При намачивании семени через семявход внутрь легко проникает вода. Под семенной кожурой находится зародыш – маленькое растеньице. Его-то и защищает семенная кожура. Существует несколько разновидностей фасоли: обыкновенная, многоцветковая, лима, адзуки, маш, остролистная и другие виды. К овощным фасолям относят сорта с сахарным бобом без пергаментного слоя и волокна. У овощной фасоли в пищу используют недозрелые бобы (лопатки) и недозрелые семена, только в отварном или тушеном виде. Они богаты белком, который по своему составу близок к мясу. Незрелые бобы содержат до 6% белков, витамины А, В, С, сахаров 3,4 %, аскорбиновую кислоту и минеральные соли. Плод фасоли - боб бывает различной формы, велечины и анатомического строения. Их в бобе 4-10 штук, масса 1000 семян 150-500 грамм.