Из числа 38вычесть разность чисел 17и9

Математика
Из числа 38вычесть разность чисел 17и9
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38 - (17-9) =  38 - 8 = 30
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