Решите Уравнение 1) 8 7/9 - х = 3 5/6 2) (х - 5/6) + 11/18 = 19/24

Гость: Гость:

1) 87/9-х=35/6, домножим левую и правую часть на 6(9-х), при этом х не должен равнятся -9, т. к на 0 делить нельзя 522=35(9-х), 522=315-35х, 207=-35х, х=-5×32/35 2)(х-5/6)+11/18=19/24, (х-5/6)=19/24-11/18, (х-5/6)=57-44, х-5/6=13, домножим левую и правую часть уровнения на 6, х-5=78, х=83