5х-1=4(х+2)-(9-х) имеет ли корень это уравнение?
Математика
5х-1=4(х+2)-(9-х) имеет ли корень это уравнение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х-1=4х+8-9+х 5х-4х-х=8-9+1 0=0 из такого равенство, можно сделать вывод, что х- любое число, тоесть уравнение верно при любом значении х, другими словами корней бесконечное множество
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