В чем различны Андрея Дубровский и Кирилла Троекуровп и что между ними общего

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Различия между героям. Они по-разному относились к крестьянам и к жизни в целом. Дубровский никогда не притеснял своих крестьян, а они отвечали на это любовью и уважением. Андрей Гаврилович осуждал отношение Троекурова к простому люду, что в дальнейшем послужило поводом к серьезному конфликту между прежними друзьями.