1.Среда обитания гидры 2.Образ жизни ( подвижный или прекрепленный) 3.Тип питания 4.Почему гидру называют кишечно-полостным организмом?

Биология
1.Среда обитания гидры 2.Образ жизни ( подвижный или прекрепленный) 3.Тип питания 4.Почему гидру называют кишечно-полостным организмом?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В озёрах, речках, прудах с чистой, прозрачной водой. 2. Гидра ведёт сидячий образ жизни, но может и менять своё место. В этом случае она вытягивается вдоль поверхности подводного предмета, на котором сидит, прикрепляется к нему своим верхним концом,  3.  хищник 4. Ротовое отверстие ведёт во внутреннюю полость — единственную полость в теле, которая вместе с тем служит и пищеварительным аппаратом. (Животные такого строения получили название кишечнополостных.) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти сторону параллелограмма АВСД если его периметр равен 54 см ,а сторона АВ больше ВС в2
Ответить
Қазақ тiлi
Морфологический разбор Оқушылар сабақта отыр
Ответить
Русский язык
Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхание где ставитья тире и подлежащие и скпзуемое где
Ответить
Математика
Составь верные равенства с действиями вычитания и сложения,исползуя числа 20000,3000 ??50000.Помогите пятое задание
Ответить
Физика
С какой минимальной скоростью нужно вращать ведро, если радиус вращения 1 м, масса 1 кг.
Ответить