1.Среда обитания гидры 2.Образ жизни ( подвижный или прекрепленный) 3.Тип питания 4.Почему гидру называют кишечно-полостным организмом?

Гость: Гость:

1. В озёрах, речках, прудах с чистой, прозрачной водой. 2. Гидра ведёт сидячий образ жизни, но может и менять своё место. В этом случае она вытягивается вдоль поверхности подводного предмета, на котором сидит, прикрепляется к нему своим верхним концом, 3. хищник 4. Ротовое отверстие ведёт во внутреннюю полость — единственную полость в теле, которая вместе с тем служит и пищеварительным аппаратом. (Животные такого строения получили название кишечнополостных.)